Zell am See stellt Kindergarten aus Containern in Park

Wie viele Orte braucht Zell am See mehr Kindergartenplätze. Mit dem Containerdorf entstehen innerhalb weniger Monate vier neue Gruppen.

Der Bedarf an Kindergartenplätzen ist in Zell am See stark gestiegen. Dafür gebe es mehrere Ursachen, sagt Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ). Es müssten mehr unter Dreijährige betreut werden, weil viele Mütter nach einem Jahr wieder an den Arbeitsplatz zurückkehrten. Und die Zahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die mehr Plätze binden, sei stark gestiegen. Dazu kommt die Einführung des Gratis-Kindergartens für die Drei- bis Sechsjährigen am Vormittag. Wimmreuter: "Unser Ziel ist es, für jedes Kind einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu ...