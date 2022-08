Zell am See - vom Armenhaus zum Ferienort mit Weltruf

Die Bahn machte es möglich, dass mehr Menschen die großartige Landschaft um das davor vergessene Zell am See besuchen konnten.

Die Idylle kann man nicht essen. Im 1842 erschienenen Reiseführer Baedeker steht über Zell am See: "Die Lage dieses Ortes am Ufer des Sees, dem schneebedeckten Großglockner gegenüber, ist höchst romantisch, aber die Sümpfe machen ihn zu einem ungesunden Aufenthalt." Der Ort und die ganze Region erlebten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen Tiefpunkt. Die Ursachen waren vielfältig: Kriege, die Versumpfung des Salzachtals infolge der Entwaldung und die Vertreibung eines Drittels der Bevölkerung, weil sie Protestanten waren. Harte Arbeit, schlechte Versorgung, Jodmangel und Inzucht hinterließen eine große Zahl von Kranken, Bettlern und Behinderten. Seit dem Mittelalter stagnierte die Einwohnerzahl von Zell bei rund 500.

Aber schon 1880 klagte ein Wanderführer über die Touristenmassen auf der Schmittenhöhe und verklärte die Vergangenheit zur ländlichen Idylle: "Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Name dieses unscheinbaren Gipfels fast unbekannt in der großen Welt, nur der Hirt weidete da droben in den grünen Berghängen und trillerte sein Almenlied, schweigend stieg der Bauer den einsamen Gangsteig empor." Und jetzt: "Wahre Juhschrei-Orgien fremdländischer Kehlen klingen von da droben herunter und preisen den Zauber dieser wundersamen Schönheit, die ehedem so still und einsam war."

Eine wichtige Rolle für diese rasante Entwicklung spielten zwei Männer, die früh erkannten, was für eine Chance der Tourismus für die verarmte Stadt war: der preußische Gutsbesitzer Rudolf Riemann mit seinem Leitspruch "Vorwärts ohne Murren" und Bürgermeister Josef Salzmann. Riemann kam 1864 erstmals nach Zell und war begeistert von den Bergen. Allerdings konnte er nicht lange bleiben. Nur ein Gasthof im Ort durfte Fremde beherbergen, und das für höchstens drei Tage. 1867 kaufte Riemann den heutigen Riemannpark in Thumersbach und baute sich dort ein Haus. Im Gasthaus warb er bei den Zeller Honoratioren für den Tourismus und gründete 1871 die Sektion Pinzgau des Alpenvereins. Die Sektion errichtete in den folgenden Jahren eine Reihe von Wegen, etwa auf die Schmittenhöhe und ins hintere Kapruner Tal. Den Durchbruch brachte aber die Eröffnung der Eisenbahn 1875. Salzmann hatte in Wien erreicht, dass sie über Zell und nicht wie ursprünglich geplant über Thumersbach führt. Riemann bezeichnete die "anbrausende Lokomotive" als "wahrhaftesten Morgenstern" für den "vergessenen, sonst verachteten und doch so herrlichen und großartigen Pinzgau".

Die Bevölkerung musste man erst vom Tourismus überzeugen. Anlässlich der Bahneröffnung schrieb Riemann: "Die Kees- und Steinberge mögen zwar manchem Bewohner des Gaues überflüssig scheinen. Auf einen Gebirgsbewohner kommen aber Tausende Bewohner der Ebene, die sich danach sehnen, die Herrlichkeiten dieser Gebirge kennen zu lernen, und die gern ihre Zeit und ihr Geld hier lassen wollen, wenn sie das richtige Entgegenkommen finden." Das bedeute nicht nur, dem Straßenbettel entgegenzutreten, sondern auch Offenheit und Freundlichkeit. Und von den Fremden dürfe man nicht mehr Entgelt verlangen, als nach Recht und Billigkeit gefordert werden könne.

Ein bis dahin beispielloser Bauboom setzte ein. Bis zur Jahrhundertwende wurde eine Reihe von Hotels errichtet, etwa das heutige Grand Hotel oder das Bellevue in Thumersbach. 1890 war Zell am See bereits der zweitwichtigste Tourismusort Salzburgs nach der Landeshauptstadt und man sprach vom "Weltruf" des Ortes. 1885 besuchte Kaiserin Elisabeth Zell am See und bestieg die Schmittenhöhe.

Neben noblen Hotels und einfachen Unterkünften für weniger betuchte Gäste entstanden auch viele Privatvillen. Vor allem Wiener waren es, die sich bevorzugt im damals noch selbstständigen und bis auf den Lohninghof fast unbebauten Thumersbach niederließen. Teilweise leben die Nachfahren heute noch dort. Einer der ersten prominenten Wiener, die die Sommerfrische am Zeller See verbrachten, war der angesehene Mediziner Julius von Hochenegg, der unter anderem die weltweit erste Unfallstation gründete. Er erwarb 1897 ein großes Seegrundstück in Thumersbach. Viele andere folgten, etwa die Familie Wittgenstein, John Whitehead, dessen Tochter Agathe Georg von Trapp heiratete, und auch Landeshauptmann Franz Rehrl. Der berühmte englische Schriftsteller D. H. Lawrence urlaubte 1921 bei der Schwester seiner Frau, die sich in Thumersbach angesiedelt hatte. Lawrence badete viel, bestieg mit seiner Frau den Hundstein und verarbeitete seine Erlebnisse später in einem Roman. Stefan Zweig war in den 1920er- und 1930er-Jahren immer wieder zu Gast, um dem Trubel der Festspiele zu entkommen. Im Sommer 1931 schrieb er an seine Frau Friderike: "Auch sonst fühle ich mich hier ausgezeichnet, bade, gehe spazieren, lese und gehöre endlich ein wenig mir."

Baden im Zeller See

Das Baden im See war neben den Bergen die Hauptattraktion für die frühen Zeller Gäste. Einen Wintertourismus gab es praktisch nicht. Schon 1874 eröffnete die Gemeinde die erste Badeanstalt und bot Schwimmkurse für Kinder an. Mit der steigenden Gästezahl kamen noch weitere Bäder dazu. 1925 entstand auf dem Schwemmkegel des Schmittenbachs eine neue Badeanstalt mit Kaffeehaus und Sprungturm. Dort befindet sie sich heute noch.



In einem Führer aus den 1920er-Jahren heißt es: "Der Hauptanziehungspunkt ist der See, der reichlich Gelegenheit zum Baden bietet. Das Wasser ist außerordentlich weich und erwärmt sich während des Tages der Sommermonate bis zu

19 Grad."