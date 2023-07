Zell am See: Wasserpolizei barg drei Männer auf Surfbrett im Unwetter

Beamte starteten trotz widrigster Umstände zu Rettungsaktion.

Eine Patrouille der Wasserpolizei Zell am See hat sich Donnerstagabend am Südufer des Sees in Sicherheit bringen müssen - und zwar wegen eines aufziehenden Unwetters. Windböen, Starkregen, hoher Wellengang und Hagel hatten die Weiterfahrt gefährdet. Doch aus dem gesicherten Abwarten in der Hütte wurde nichts. Die Polizisten bemerkten nämlich, dass in rund 100 Metern Entfernung drei Männer auf einem Surfbrett in Seenot geraten waren. Ohne zu zögern starteten die Polizisten ihr Boot für eine Bergungsaktion. Unter widrigsten Bedingungen konnten sie die drei Männer unverletzt ans Ufer bringen.