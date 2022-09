Zell am See: Wasserretter so oft im Einsatz wie noch nie

Der Betrieb auf dem Zeller See nimmt stark zu. Das schlägt sich auch in mehr Hilfeleistungen nieder.

Elf Mitglieder der ASBÖ Wasserrettung Zell am See waren am Samstag in Oberösterreich auf einem gemeinsamen Ausflug. Als sie das Flussschnorcheln in der Traun beendet hatten und nach Linz weiterfahren wollten, kam ein Notruf: Sucheinsatz am Zeller See! Am Ufer waren Kleidungsstücke und ein Buch vorgefunden worden.

Ausflug in Oberösterreich nach Notruf sofort abgebrochen

"Wir sind umgehend abgereist, um unsere Kollegen, die für Notfälle in der Heimat die Stellung hielten, zu unterstützen", erzählt Obmann-Stv. Michael Kling. Der Einsatz verlief ergebnislos - und in der Nacht auf Sonntag folgte die nächste Alarmierung. An der nächtlichen Suche in der Salzach nach einem vermissten Feuerwehrmann aus Hollersbach waren knapp 300 Einsatzkräfte verschiedener Organisationen beteiligt. Bei Redaktionsschluss am Dienstag wurde für Mittwoch noch einmal eine größere Suchaktion geplant. Die Sache mit den Fundstücken beim Zeller See hatte sich unterdessen geklärt, nachdem sich die betroffene Dame wohlauf bei der Polizei meldete.

Zeller Wasserretter rückten heuer über 160 Mal aus

2013 waren es 81 Einsätze, die im ganzen Jahr durch Wasserretter in und rund um Zell am See zu bewältigen waren. 2021 - mit einigen Großschadensereignissen aufgrund des Hochwassers - waren es zu Jahresende 145 und damit ein Allzeitrekord an zu leistenden Einsätzen. Und diese Marke wurde heuer bereits überboten: Bis 20. September kam es schon über 160 Mal vor, dass die Wasserretter aus Zell am See in den Einsatz geholt wurden.

31 Mal wurde der Notruf gewählt, weil Personen in Not waren. Elf Mal waren Veranstaltungen wie der Ironman, der TriZell, die Seefeste oder das Spartan-Rennen zu überwachen. 16 eigene Veranstaltungen von Kinderbesuchen bis zum Grillfest wurden organisiert. Technische Hilfe, wie die Seereinigung, Kontrolle von Infrastruktur öffentlichen Interesses, Boots- und Gerätebergungen, war durch die Wasserrettung 104 Mal zu leisten. Insgesamt fielen 2022 bereits über 7100 Freiwilligenstunden an.

Warum steigen die Einsatzzahlen? Unter anderem durch die Wetterextreme, die sich verschärfen würden, erklärt Michael Kling: "Heftige Gewitter mit Böen über 100 km/h führen zu mehr Schäden. So müssen Wasserretter immer öfter technische Hilfe bei Gefahr in Verzug leisten." Es sind aber nicht die Großereignisse, die zu der enormen Steigerung der Einsätze und Stunden führen. "Schmerzhaft" sind für die Einsatzkräfte leere Bootsakkus, "weil man auf die Kühlbox vergessen hat". Oder der Akku nicht geladen wurde, "weil man nur eine kleine Runde" drehen wollte. "Ein Elektroboot ohne Antrieb ist auch mit Rudern nur schwer zu bewegen, weswegen dann oft ein Notruf abgesetzt wird."

Insgesamt habe der Betrieb auf dem Wasser stark zugenommen, unzählige Menschen auf Stand-up-Paddle-Boards oder in Elektro-, Ruder-, Tret- und Segelbooten bevölkern an Sommertagen den See.



Wasserretter rufen zu mehr Eigenverantwortung auf

Kling: "Mehr Personen bedeuten aber auch ein Mehr an notwendigen Hilfeleistungen. Gefährlich wird es für die Helfer, wenn den ganzen Tag schon vor Gewittern und Hagel gewarnt wird und sich ,Freizeitkapitäne' erst bei Aktivierung der Sturmwarnung über den gesamten See auf den Weg machen, um den ,Heimathafen' zu erreichen."

Die Wasserretter würden regelmäßig versuchen, vor Eintreffen der Front oder bei einer Sturmwarnung auszufahren und zu informieren. Kling: "Dies ist keine Selbstverständlichkeit und keine gesetzliche Notwendigkeit, denn bei einer Lawinenwarnstufe wird zum Beispiel auch nicht der freie Skiraum abgesucht. Den Rettungsschwimmern ist aber bewusst, dass diese Art der Information Unfälle und Personenschäden im Sturm verhindert. Mehrmals konnten Retter heuer aus dem Einsatz am See nicht mehr rechtzeitig vor Eintreffen der Gewitterfront zurück in die Wasserrettungsstation einrücken und mussten selbst am Ufer festmachen, um draußen abzuwettern."



Daten und Fakten: ASBÖ Wasserrettung Zell am See

Gegründet: 1971 als ÖWR Zell am See, 1973 als ASBÖ-Gruppe übernommen

Standort: Strandbad Seespitz, Südufer Zeller See



Einsatzgebiet: Zeller See, bei Alarmierung im ganzen Bezirk



Mitglieder: 26 (ehrenamtlich)



Fuhrpark: Zwei Motorboote am See, ein Aluruderboot für Hochwassereinsätze, ein Mannschaftstransportwagen

Ausbildungen:

- alle Rettungsschwimmer mit Fließwasserausbildung

- Taucher: 24 (inklusive zwei Tauchlehrer)

- Bootsführer: 25 (inklusive zwei Kapitäne)

- Sanitätsdienst: vier Rettungssanitäter, 22 erweiterte Ersthelfer