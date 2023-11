Autofahrer weckte Hausbewohner bei Fassadenbrand in Zell am See

Aus unbekannter Ursache brach in der Nacht auf Dienstag ein Fassadenbrand in Thumersbach aus. 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

BILD: SN/FF ZELL AM SEE

In der Nacht auf Mittwoch bemerkte ein Autolenker einen Fassadenbrand in Zell am See. Er verständigte die Feuerwehr und weckte die Hausbewohner auf. Als Brandursache wird von einer aufgestellten Kerze im Außenbereich ausgegangen. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Feuerwehr Zell am See war mit sechs Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten, sowie das Rote Kreuz mit drei Sanitätern im Einsatz.