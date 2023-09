Zell am See: Frau beging mehrfach Ladendiebstahl

Die 45-Jährige ist bereits amtsbekannt.

Eine obdachlose Ungarin konnte von der Polizei Zell am See des mehrfachen Laden- und Fahrraddiebstahls überführt werden. Konkret wurde sie von einer Polizeistreife angehalten, weil sie ein offensichtlich gestohlenes Fahrrad fuhr. Nach einer Befragung auf der Dienststelle am Freitag stahl die 45-jährige, laut Polizei amtsbekannte Frau erneut und wurde festgenommen. Dabei widersetzte sie sich den Polizisten. Sie wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht.