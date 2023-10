Zell am See: Kulinarische Hochgenüsse bei den "Festspielen der alpinen Küche"

Bei der ausverkauften Veranstaltung wurde wieder ein "Feuerwerk" der heimischen Kulinarik geboten. Vom Leoganger Safran bis zu den 20 Stuhlfeldener Tomatensorten waren auch die Produkte zahlreicher Pinzgauer Produzent/-innen am Marktplatz zu finden.

Eva Kaiser und Renate Altenberger von der „Nationalpark Gärtnerei“ mit regionalem Gemüse. Allein 20 Tomatensorten gedeihen in Stuhlfelden.

Vorne v. l.: Foodtrendforscherin Hanni Rützler, Teresia Palmetzhofer (Gasthaus Zur Palme, Neuhofen/Ybbs), Clara Aue (Bio-Hotel Gralhof, Weißensee), Lukas Schmiderer (Feinkost Schmiderer bzw. derzeit noch Lumpi, Zell am See) und Kommunikations-Coach Jakob Lipp. Hinten v. l.: Manuel Resch (Zell-Kaprun Tourismus), Norbert Niederkofler (Atelier Niederkofler, Bruneck), Leo Bauernberger (SalzburgerLand Tourismus), Andreas Döllerer (Restaurant Döllerer, Golling) und Vitus Winkler (Sonnhof, St. Veit/Pg.)

Am Stand der Zeller Metzgerei Schultes: Patrick Wurzer, Alois Schultes und Hans Bernsteiner.

"Wenn ich eine Speisekarte lese, möchte ich schmecken, wo ich bin", sagt Spitzenkoch Andreas Döllerer. Er ist Schirmherr der "Festspiele der alpinen Küche", die am Montag im Ferry Porsche Congress Center zum vierten Mal stattfanden. Uniformität sei das Schlimmste, ergänzte er in seinen eröffnenden Worten. "Am Marktplatz bei dieser Veranstaltung geht mir das Herz auf."

Dort waren auch einige Pinzgauer/-innen vertreten. Zum Beispiel Georg Wölfler mit dem "Roten Gold aus Leogang", einem Pinzgauer Safran, den ihm die heimische Spitzengastronomie förmlich aus den Händen reißt. "Die Nachfrage ist so groß, dass wir mit dem Anbau nicht hinterherkommen. Und es steckt unglaublich viel Handarbeit im Endprodukt." Safran gilt nicht umsonst als eines der teuersten Gewürze der Welt. Seit heuer wird in Leogang ein 1200 m2 großes Feld mit dem exotischen Krokus bestellt. Es sei ein "generationenübergreifendes Familienprojekt" daraus geworden.

Die "Festspiele der alpinen Küche" boten einmal mehr eine hochkarätige Bühne für einen interaktiver Austausch mit Expert/-innen der Branche. Dabei führten diese sprichwörtlich über den Tellerrand hinaus und ermöglichten den über 500 Gästen einen Ausblick auf künftige Trends und Entwicklungen der Kulinarikszene. Das Gute bewahren, ohne sich dem Zeitgeist zu verschließen: Das war der Anspruch an das Thema "alpine Küche" an diesem Tag. Natürlich blieb genügend Zeit, um einzigartige Kreationen von Spitzenköchen zu testen.