Zell am Sees Kicker wollen 1. Klasse schnell verlassen

Der Aufsteiger mischt in der 1. Klasse Süd um den Titel mit. Um den Durchmarsch zu schaffen, muss sich die Entacher-Elf aber steigern.

Zell am See ist nicht in die 1. Klasse Süd gekommen, um zu bleiben. Der Aufsteiger liegt nach zehn Runden an der zweiten Stelle. "Unser Anspruch ist auf alle Fälle ein Platz in den Top 3. In absehbarer Zeit wollen wir diese Liga wieder nach oben verlassen", sagt Trainer Heribert Entacher. Auf Tabellenführer Bruck fehlen zwar bereits sieben Punkte. Den Durchmarsch in die 2. Landesliga haben die Zeller aber noch nicht abgeschrieben. "Bruck hatte bisher den Lauf, in den wir erst hineinfinden müssen."

Beim 2:0 gegen Saalfeldens 1b-Mannschaft gelang zuletzt der sechste Saisonsieg. Ausgerechnet gegen die anderen drei Vereine in den Top 4, Bruck (0:4), Lenzing (0:1) und Rauris (4:6), ging man leer aus. Entacher kann das einordnen. "Bruck war an dem Tag stärker. In Rauris waren wir in der 82. Minute 4:2 vorn und haben dann wegen Unachtsamkeiten noch ein Debakel erlitten, das so nie passieren darf. Und gegen Lenzing waren wir besser. Das war unglücklich", betont Zell am Sees Meistertrainer. Er sieht noch Luft nach oben. "Viele Sachen sind schon gut, aber Kleinigkeiten passen noch nicht."

Die nächste Chance, um einen Schritt nach vorn zu machen, bietet sich am Samstag (16 Uhr) im Heimspiel gegen Nachzügler St. Martin/Lofer. Entacher erwartet einen deutlichen Sieg gegen einen kampfstarken, bemühten Gegner. Generell stimmt ihn positiv, dass neben Unterschiedsspielern wie 17-Tore-Stürmer Josip Brkic ("Er ist maximal bis zum Sommer zu halten") zahlreiche junge Kicker Teil des Kaders sind, "Meist besteht die Startelf zur Hälfte aus unter 20-Jährigen. Die Zukunftsaussichten sind gut."