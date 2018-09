Zelle in Salzburger Polizeigefängnis in Brand

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Eine 43-jährige Insassin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Im Polizeianhaltezentrum in der Alpenstraße ist am späten Donnerstagnachmittag in der Zelle einer 43-Jährigen aus Aserbaidschan eine Matratze in Flammen aufgegangen. Brandmelder und eine Zellennachbarin schlugen Alarm. Polizeibeamte brachten die Insassin in Sicherheit. "Die Frau wurde vom Roten Kreuz vorsorglich ins LKH gebracht wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung", sagte Polizeisprecherin Nina Laubichler. Die Bewohnerin der Nebenzelle wurde verlegt. Der restliche Zellentrakt im Polizeianhaltezentrum habe aber nicht evakuiert werden müssen.

Der Brand soll durch ein Feuerzeug entstanden sein. Ein solches dürfen die Insassen bei sich haben. Ob die 43-Jährige, die eine Verwaltungsstrafe verbüßte, das Feuer absichtlich gelegt hatte, war unklar. Das müsse nach der Behandlung im Krankenhaus geklärt werden, sagte Laubichler.

Die Berufsfeuerwehr hatte den Brand jedenfalls schnell unter Kontrolle. Um 17.33 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. 22 Feuerwehrleute rückten mit fünf Fahrzeugen aus. Bereits um 17.55 Uhr war der Brand gelöscht, obwohl wegen der starken Rauchentwicklung zunächst mit einem größeren Brand gerechnet worden war, hieß es von der Berufsfeuerwehr.

