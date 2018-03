Zeller bauen Proberaum für Bands in Lärmschutzwand

Probenräume für Bands sind auf dem Land eine Seltenheit und Lärmschutzwände oft hässlich. In Zell am See werden im Zuge des Baus einer Siedlung beide Probleme auf einen Schlag gelöst.

SN/anton kaindl Hier entsteht die neuartige Lärmschutzwand. Im Bild (v. l.): Manfred Onz (Gebäudeverwalter der Stadt), Bgm. Peter Padourek, Bauleiter Bernhard Haym, Polier Siegfried Foidl.