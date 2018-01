Zeller Feuerwehrleute retteten Frau das Leben

Die Pensionistin wartete im Schlafzimmer ihrer brennenden Wohnung auf Hilfe. Bei der Rettungsaktion zählte jede Minute.

SN/ff zell am see

Die Zeller Feuerwehr hat am späten Dienstagabend einer 87-jährigen Frau vermutlich das Leben gerettet. Kurz nach 23 Uhr bemerkte die Dame, die sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Schlafzimmer aufhielt, einen Brand im Wohnzimmer. Die Frau drückte den Alarmknopf ihres Notfallarmbands. Dabei erhält die Leitstelle des Roten Kreuzes einen Notruf. Der Name und die Adresse des Absenders erscheinen auf dem Bildschirm in der Leitstelle. Zudem konnte die Frau durch das offene Fenster eine Nachbarin auf ihre Notlage aufmerksam machen, die die Feuerwehr rief.