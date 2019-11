Zeller Mordprozess: Urteil wird noch am Donnerstag gesprochen

Im fortgesetzten Prozess um die Tötung einer 20-jährigen Verkäuferin am 20. Oktober 2018 in Zell am See wird noch am Donnerstag am Landesgericht Salzburg ein Urteil gesprochen.

SN/robert ratzer Der 18-jährige Erstangeklagte (re.) gestand, die junge Frau erschossen zu haben. Der 19-jährige Zweitangeklagte (mit Jeans und Sakko) bestritt dies im Prozess bis zuletzt jedoch energisch.