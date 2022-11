Zeller Renken sind im Schnitt immer kleiner

Zell am See ließ untersuchen, warum die Durchschnittsgröße der begehrten Fische seit Jahren sinkt. Der Klimawandel spielt wohl auch eine Rolle.

Für die Stadt Zell am See hat es sich als Glücksfall erwiesen, dass sie 1860 vom Hofärar um 2000 Gulden den Zeller See kaufte. Aber damit sind auch zahlreiche Aufgaben verbunden, zum Beispiel die Bewirtschaftung des Fischbestands. Es gibt schon lange keine Berufsfischer mehr. Die Fischerei darf nur mit der Angel ausgeübt werden. Die beliebteste und häufigste Beute sind dabei die schmackhaften Renken. Diese mit den Forellen verwandten Fische leben vor allem in tiefen Alpenseen.

Seit einigen Jahren ...