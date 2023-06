Zeller Taxiunternehmer klagen über zu wenige Stellplätze und "die vielen Schwarztaxler"

Im Bereich des Zeller Bahnhofs herrscht in der Hauptsaison akute Stellplatznot. Der Verkehrsreferent der Stadtgemeinde sieht das Angebot als ausreichend - man müsse auch vielen anderen Interessen gerecht werden. Ein weiteres Thema, das derzeit wieder vielen Taxiunternehmern sauer aufstößt, sind die "Schwarztaxler".

"Für aktuell ca. 40 Taxiunternehmer mit über 70 Autos stehen aktuell in der Nähe des Zeller Bahnhofs sieben Stellplätze zur Verfügung. Es ist eine Tragödie", klagt Ersin Dönmez. Der 39-jährige gelernte Bürokaufmann ist seit 15 Jahren Taxler und fungiert jetzt im Namen seiner "Multikulti"-Branchenkolleg/-innen als Sprachrohr.

Es hat sich einiges an Ärger aufgestaut. Entlang der Dr.-Franz-Rehrl-Straße (bei der 90-Grad-Kurve am Beginn der Fußgängerzone) sind in den vergangenen Jahren drei einstige Stellplätze gestrichen worden. Zwei weitere Stellplätze wurden seitens der ÖBB vom Standort direkt beim Bahnhofseingang in die "Kiss & Ride"-Zone verlegt. "Wir haben weniger Platz und die Zahl der Taxiunternehmer ist gestiegen. Das kann sich nicht ausgehen", hadert Dönmez. "So dreht man oft sinnlos Runden oder bleibt auf Zickzack-Linien oder in einer Ladezone stehen."



Ladezone darf bald eingeschränkt benutzt werden

Immerhin: Für die Ladezone beim Nähmaschinengeschäft Bernsteiner, wo zwei Fahrzeuge Platz finden, soll demnächst eine Freigabe für Taxis kommen - zumindest ab 18 Uhr. "Wir haben zugesagt, dafür die nötige Verordnung zu erlassen und eine Zusatztafel zu bestellen", sagt Verkehrsreferent Gerhard Wimmer, der mit Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) vorige Woche den Taxler-Sprecher zum persönlichen Gespräch empfing. "Das ist eine erste Verbesserung, aber ich würde es mir bereits ab dem Vormittag wünschen", sagt Dönmez, der diesbezüglich noch auf eine Nachjustierung hofft.



"Zu viele Taxler drängen nach Zell am See"

Wimmer ist seit 35 Jahren in die Thematik involviert und klar der Meinung, dass insgesamt "absolut ausreichend Taxistellplätze im Bahnhofsbereich zur Verfügung stehen. Wir haben ja auch andernorts im Zeller Zentrum noch einige Flächen. Das Problem taucht Jahr für Jahr in der Hauptsaison auf, weil dermaßen viele Taxiunternehmer - auch welche, die im Winter zum Beispiel in Saalbach sind - nach Zell am See drängen und dort insbesondere beim Bahnhof ein Geschäft sehen. Der Platz ist nun mal begrenzt und wir können für all diese Fahrzeuge keinen eigenen Bereich rausstampfen." Außerdem sei es Aufgabe der Stadtgemeinde, so vielen Interessen wie möglich gerecht zu werden - dazu würden auch Café-/Restaurantbetreiber zählen, die keine Taxis vor dem Eingang wollen.



Wunsch nach einem Standort für 20 Taxis

Im Herbst sollen auf aktuellen Busflächen beim Bahnhofsparkplatz weitere "Park & Ride"-Plätze entstehen. "Wenn wir da noch Taxistellplätze bekämen, wäre es ein Fortschritt. Aber wir haben in Zell am See insgesamt leider kein funktionierendes System, dass der in der ersten Reihe als Erstes fährt. Und verstreut liegende Standorte sorgen für noch mehr Willkür. Ideal wäre ein kompletter Platz für ca. 20 Taxis." Dönmez denkt eben an die genannten Bus- oder "Kiss & Ride"-Flächen, doch für diese Taxler-Wunschlösung müssten "die Stadtgemeinde, die ÖBB und die Wirtschaftskammer zusammenfinden".

Diese Visionen sind für Wimmer ein Ding der Unmöglichkeit. "Und wir sitzen sowieso auf dem kürzeren Ast. Es geht da um Gründe der ÖBB."



Wie geht man gegen "Schwarztaxler" vor?

Ein weiteres Thema, das derzeit wieder vielen Taxiunternehmern sauer aufstößt, sind die "Schwarztaxler". "Sie sprechen Arabisch und haben es gezielt auf diese Gäste abgesehen", sagt Dönmez. "Nachdem sie keine Steuern zahlen, locken sie natürlich mit günstigeren Preisen - und das fällt zum Beispiel bei Flughafentransfers ordentlich ins Gewicht. Ich habe das Problem schon oft der Polizei und dem Finanzamt mitgeteilt und erhoffe mir mehr Kontrollen und ein härteres Vorgehen."

Bezirkspolizeikommandant Kurt Möschl sagt, dass diese Machenschaften schon seit Langem bekannt seien und bis zum Corona-Ausbruch mit der Gewerbebehörde immer wieder Schwerpunktkontrollen stattgefunden hätten. "Wir haben welche erwischt und den ein oder anderen wird das aufgeschreckt haben, aber das Schwarztaxeln zu unterbinden ist irrsinnig schwierig. Wir wissen auch davon, dass bereits an Flughäfen in Wien oder München Vereinbarungen über Transfers getroffen werden. Und vor Ort ist der Nachweis ein Problem: Was soll man machen, wenn der Fahrer und die Fahrgäste angeben, dass sie zusammengehören?"

Auf jeden Fall werde man das Thema wieder verstärkt auf dem Radar haben und Kontrollen planen.