Zeller Zentrum wird für Starkregen gerüstet

Das Kanalsystem in der Pinzgauer Bezirkshauptstadt hielt zunehmend starken Regenfällen nicht mehr stand. Jetzt wird viel Geld in die Hochwasser-Sicherheit gesteckt.

An der Seepromenade Höhe Bahnhof sind derzeit nicht nur Fußgänger und Radfahrer unterwegs, sondern auch große Baumaschinen im Einsatz. Beim PN-Lokalaugenschein am Dienstag voriger Woche wurden gerade die Spundwände einer sieben mal fünf Meter großen Pressgrube in den Boden geschlagen. "Riesige Geräte müssen in einem sehr beengten Baufeld bewegt werden, ohne den Bäumen zu schaden", spricht Stefan Breitfuß, Leiter der Stadtwerke Zell am See, von einer "sehr großen Herausforderung".

Diese gilt es nun zu meistern, da der in ...