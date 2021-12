Zentrum der Biosphäre ist auf Schiene

Aktuell finden Grundsatzbeschlüsse der TVBs statt. Im Frühjahr soll ein Architekturwettbewerb starten.

Mitte November hat der TVB Salzburger Lungau Katschberg mit den Orten Thomatal, St. Margarethen, Unternberg, St. Michael und Zederhaus zur Vollversammlung geladen. Im Veranstaltungssaal bei der Volksschule in St. Margarethen fiel der Grundsatzbeschluss zur finanziellen Beteiligung am geplanten Biosphärenpark-Zentrum in Mauterndorf.

Obfrau Lisbeth Schwarzenbacher: "Die Versammlung wurde zügig abgehandelt. Wir haben dabei den Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir uns mit dem zweiten TVB an den laufenden Kosten beteiligen. Das Biosphärenpark-Zentrum wird touristisch bespielt und wird ein Mehrwert für die ...