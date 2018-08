Starke Schäden richteten Muren und Hochwasser auch an der Glemmtaler Landesstraße (L111) an. Bis zum Westende von Hinterglemm, wo die Fahrbahn nur verunreinigt war, ist die Straße seit Freitag wieder frei befahrbar. Aber dort ist an einer Straßensperre der Polizei Schluss.