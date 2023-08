Zeuge im AustroCel-Strafprozess: "Da hat man sich nichts gedacht früher - bis der Unfall passiert ist"

Am Tag zwei im Prozess um den tödlichen Giftgasunfall in der Zellstofffabrik AustroCel in Hallein, bei dem im Juni 2021 ein Arbeiter starb, sagten am Donnerstag etliche Zeugen aus.

BILD: SN/KOLARIK Der Strafprozess um das tödliche Giftgasunglück im Halleiner Zellstoffwerk AustroCel wird am Landesgericht Salzburg verhandelt.