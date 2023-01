Salzburg: Pkw stieß Fußgängerin auf Schutzweg nieder - Lenker beging Fahrerflucht

Verletzungen hat am Montagvormittag eine 25-jährige Salzburgerin bei einem Verkehrsunfall in Schallmoos erlitten. Die Frau war von einem Pkw erfasst worden, der Lenker beging Fahrerflucht.

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag kurz vor 10.30 Uhr. Die 25-jährige Salzburgerin entlang der Linzer Bundesstraße in Richtung Norden, um diese in weiterer Folge über einen Schutzweg in Richtung Sterneckstraße zu überqueren.

Zur selben Zeit fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker von der Sterneckstraße kommend in die Kreuzung Linzer Bundesstraße und Fürbergstraße ein, um in weiterer Folge nach rechts in die Linzer Bundesstraße, in Richtung Schallmooser Hauptstraße, einzubiegen.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PkwW und der 25-jährigen Fußgängerin. Diese wurde zu Boden gestoßn. Der Pkw-Lenker hielt sein Fahrzeug zwar kurz an, fuhr aber sogleich, ohne sich über den Gesundheitszustand der Salzburgerin zu informieren, weiter in Richtung Schallmooser Hauptstraße.

Eine bislang ebenfalls unbekannte Zeugin leistete Erste Hilfe. Nach ihrer Erstversorgung wurde die 25-jährige mit Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Das Verkehrsunfallkommando des Stadtpolizeikommandos Salzburg ersucht nunmehr den Lenker des beteiligten Fahrzeuges bzw. Zeugen des Unfalles, sich unter der Nummer 059133 55 4040 zu melden. Hinweise zu dem Verkehrsunfall sind auch an jede andere Polizeidienstelle möglich.