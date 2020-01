Zeugen meldeten Einbruch: Polizisten nahmen in Salzburg zwei Verdächtige fest

Bewohner beobachteten in der Nacht auf Sonntag, dass sich zwei Personen Zutritt zum benachbarten Wohnhaus verschaffen wollten.

Laut den Schilderungen der Zeugen schlugen die mutmaßlichen Einbrecher eine Fensterscheibe des Hauses mit einem Stein ein. Polizisten der Diensthundeinspektion stellten in der Nähe zwei Personen, auf die die Zeugenbeschreibung passte. Es handelte sich um zwei Georgier im Alter von 36 bis 42 Jahren. Nach der Gegenüberstellung mit den Bewohnern, die die Polizei alarmiert hatten, wurden die Verdächtigen ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Verdächtigen äußerten sich in der Einvernahme offenbar nicht. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Überstellung in die Justizanstalt nach Puch-Urstein an.

