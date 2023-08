Zeugen meldeten Flugzeugabsturz im Lungau - Sucheinsatz erfolglos abgebrochen

Ein möglicher Flugzeugabsturz hat seit Montagmittag die Einsatzkräfte im Lungau beschäftigt. Im Raum Weißpriach soll sich ein Unglück ereignet haben. Mittlerweile ist der Sucheinsatz ergebnislos abgebrochen worden.

Im Einsatz standen die Ortsfeuerwehren von Weißpriach, Mauterndorf und Tamsweg. Auch Kräfte des Roten Kreuzes und der Polizei rückten aus. Eine Bestätigung, ob tatsächlich ein Flugzeugabsturz in der Ortschaft Sonndörfl stattgefunden haben soll, liegt bis zuletzt nicht vor.

Der Suchaktion sei ein um 11.40 Uhr eingegangener Notruf vorausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach sei ein Segelflugzeug im Raum Weißpriach abgestürzt. Doch trotz eines seit Stunden laufenden Großeinsatzes auch mit Hubschrauberunterstützung sei kein Segelflieger gefunden worden.

Die Person am Notruf sei darüber für geraume Zeit nicht mehr erreichbar gewesen. Laut Landesfeuerwehrverband gibt es mittlerweile aber Augenzeugen. Mit Hilfe einer Frau sollte das Suchgebiet eingegrenzt werden.

Eine Rücksprache der Polizei mit dem Flugplatz in Mauterndorf habe zuvor keine Bestätigung für ein vermisstes Luftfahrzeug ergeben. Auch Anfragen bei anderen Flugplätzen in der Tauernregion (etwa Zell am See) ergaben dieselben Ergebnisse - null. Dennoch werde die Suche so lange fortgesetzt, bis sich der Sachverhalt geklärt habe, hieß es bei der Salzburger Polizei.

Harald Graggaber, zuständiger Abschnittsfeuerwehrkommandant, teilte den SN kurz vor 16 Uhr mit, dass der eingesetzte Notarzthubschrauber Martin 1 mittlerweile wieder abgezogen worden sei. Die Suche mit dem Polizeihubschrauber Libelle werde aber fortgesetzt. Zusätzlich seien Kräfte der Feuerwehr und der Bergrettung in dem angegebenen Bereich zu Fuß unterwegs. Graggaber stufte die Aussagen der Zeugen, eines Paares, als "plausibel ein. Sowohl die Frau als auch der Mann haben unabhängig voneinander auch später auf ihren ersten Aussagen beharrt."

Der Einsatz wurde am späten Nachmittag ergebnislos abgebrochen. Von einem Flugzeugwrack gab es keine Spur. Graggaber: "Wir haben alles menschenmögliche getan. Es gab keine Spur und auch aus ganz Österreich keine Hinweise auf vermisste Flugzeuge oder Piloten."