Ziegenbock auf grausame Weise getötet - Polizei in Berchtesgaden ermittlet

Eine grausigen Fund machte am Samstag ein einheimischer Landwirt (73) in Schönau am Königssee im benachbarten Bayern (Berchtesgadener Land). Er entdeckte in der Königseer Ache im Bereich Grafenlehen einen toten Walliser Ziegenbock: dem Tier waren die Hörner abgetrennt und die Kehle durchgeschnitten worden. Dann hatte der Täter den Ziegenbock in die Ache geworfen.

BILD: SN/APA/PETER LINDNER Bei dem getöteten Tier handelt es sich um einen Walliser Ziegenbock (Symbolbild).