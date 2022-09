Zieht Obergericht im Fall David strafrechtlichen Schlussstrich?

Viereinhalb Jahre nach dem Tod des Buben infolge einer Mini-OP im LKH Salzburg stehen die zwei deshalb verurteilten Ärzte am Dienstag erneut vor Gericht.

Er wurde nur 17 Monate alt, der kleine David aus Salzburg. Am 16. April 2018 war er von einem Kinderchirurgen und einem Anästhesisten wegen eins kurz zuvor aufgeplatzten, wenige Millimeter großen Blutschwamms an der Wange im Uniklinikum Salzburg unter Narkose operiert worden. Die Mini-OP endete in einer Katastrophe: Der Bub, der nur zwei Stunden vor dem Eingriff noch gegessen hatte, atmete kurz vor OP-Ende Erbrochenes ein, sein Hirn bekam kaum noch Sauerstoff. Elf Tage lag David dann im Koma, ehe ...