Ziel ist mehr als eine Million Euro, aber Caritas fehlen Haussammler

Im März startet die Caritas-Haussammlung. Mit dem Geld wird unter anderem die Sozialberatung finanziert, die derzeit regelrecht überlaufen wird.

Seit vier Jahren geht Brigitta Wallner (69) aus Seekirchen ein Mal im Jahr durch ihre Siedlung und bittet um Spenden für die Caritas. Am 1. März startet die "Haussammlung" in diesem Jahr. Wallner ist eine von 3000 ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammlern in der Salzburger Erzdiözese, zu der auch ein Teil des angrenzenden Tirols gehört. "Ich liebe einfach die Menschen", sagt Wallner zu ihrer Motivation. Außerdem hätten schon ihre Eltern 30 Jahre bei der Haussammlung geholfen. Die meisten Menschen seien großzügig ...