Zigarettenasche dürfte Wohnhausbrand in Kuchl ausgelöst haben

Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Nacht auf den 11. November im Kuchler Ortsteil Garnei steht jetzt offenbar die Brandursache fest: Die Ermittler gehen davon aus, dass noch glühende Zigarettenasche auf einem Balkon zu dem Feuer geführt hat.

. Wie berichtet, hatten zwei Bewohner des Hauses kurz nach Mitternacht den Brand bemerkt, der sich vom Balkon im zweiten Stock in Richtung Dach ausbreitete. Sämtliche Hausbewohner konnten sich in Sicherheit bringen, ein Großaufgebot von gut 100 Feuerwehrleuten bekämpfte die Flammen, Balkon und Vordach standen in Vollbrand. Insgesamt sechs Personen wurden damals vorsorglich ins Spital gebracht, ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und eine leichte Verbrennung.