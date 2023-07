Zimmerbrand in Liefering

Gegen Mitternacht kam es in Liefering zu einem Zimmerbrand.

In der Nacht auf Freitag wurde gegen Mitternacht die Polizei alarmiert, da sich in Salzburg-Rott ein Zimmerbrand ereignete. Die Polizeibeamten stellten beim Eintreffen fest, dass sich zum Zeitpunkt des Brandbeginns zwei Personen in der Wohnung aufgehalten haben sollten. Durch die Feuerwehr wurde sogleich ein Löschangriff gestartet.

Beide dort wohnhaften Personen, ein 23-jähriger Österreicher und eine 46-jährige Österreicherin, konnten wenige Zeit später unverletzt im Außenbereich der Wohnanlage angetroffen werden.

Um 00:18 Uhr, konnte das Kommando "Brand aus", gegeben werden. Die Berufsfeuerwehr Maxglan war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz.

Es war lediglich ein einzelnes Zimmer von dem Brand betroffen. Dort entstand erheblicher Sachschaden im Bereich des Schreibtisches, wo ein Monitor mit einer Wandhalterung befestigt war. Als äußerst wahrscheinliche Brandursache könne laut Auskunft der Berufsfeuerwehr eine spontane Selbstentzündung eines der PC-Monitore angenommen werden. Das Zimmer wurde durch den entstandenen Brandrauch komplett verrußt.

Durch den Brand kam niemand zu Schaden.