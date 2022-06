Zimmerbrand in Salzburg Lehen - eine verletzte Person

In einem Mehrparteienhaus kam zu zu einem Zimmerbrand am Samstagmorgen in der Lehenerstraße Salzburg. Eine Person wurde verletzt.

Als die Berufsfeuerwehr Salzburg und der Löschzug Liefering der Freiwilligen Feuerwehr eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoß in einem Mehrparteienhaus in Lehen. Mittels Drehleiter drangen die Florianis über den Balkon zum Brandherd vor. Eine Person wurde dabei verletzt und musste vom Roten Kreuz Salzburg mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Salzburg eingeliefert werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und ist Gegenstand der Ermittlungen.