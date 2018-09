Zinkenlifte-Chef: "Dürrnberg hat ein riesiges Potenzial"

Andreas Klimitsch ist seit 1. September neuer Chef der Zinkenlifte und des Halleiner Stadtkinos. Er sieht sich als Kaufmann und Wirtschafter.

Hallein und den Dürrnberg kennt Andreas Klimitsch seit Kindheitstagen. Aufgewachsen in Neualm und Puch, besuchte er das Gymnasium in der Bezirkshauptstadt und erinnert sich noch an den Dürrnberg zu Zeiten der Seilbahn. Auch das Kino und die Halleiner Altstadt-Lokale besuchte er schon in seiner Jugend. "Gerade weil ich die Gegend sehr gut kenne, freut es mich besonders, jetzt hier tätig sein zu dürfen", sagt Klimitsch, der seit einigen Jahren mit seiner Frau in einem Holzblockhaus in Krispl wohnt.

Auf Analyse folgt Konzept

Nach sechs Jahren als Spartenleiter im Bereich Landtechnik beim Raiffeisenverband habe er eine neue berufliche Herausforderung gesucht, erzählt Klimitsch an seinem ersten Arbeitstag im Gespräch mit den "Tennengauer Nachrichten". Konkrete Pläne für die weitere Ausrichtung der Zinkenlifte und des Stadtkinos will er Mitarbeitern und Anrainern nicht über die Medien ausrichten. "Ich habe noch mit niemandem sprechen können. Bevor ich mit konkreten Ideen oder einem Konzept an die Öffentlichkeit gehe, steht zuerst eine Analyse an. Der Berg hat aber sicher riesiges Potenzial."

Seine Herangehensweise an den neuen Job beschreibt Klimitsch - bedingt durch seinen beruflichen Werdegang - als kaufmännisch. Vor seiner Zeit beim Raiffeisenverband war er im Kfz-Bereich unter anderem als Gebietsentwickler im Vertrieb tätig.

Ausgleich findet der 43-Jährige in der Natur. Klimitsch ist nicht nur passionierter Hobby-Jäger, man trifft ihn auch beim Wandern und Mountainbiken. Als Mitglied der Krispler Schützen ist er auch im Dorfleben verankert.