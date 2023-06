Zirkusprojekt der Volksschule Schleedorf füllte das Zelt des Projektzirkus Montana

Das Thema Zirkus wurde in den Wochen vor den Aufführungen in allen Fächern durchgenommen. "Wir haben Zirkus-Sachaufgaben gelöst, Plakate gemalt, Flyer gebastelt sowie Zirkustexte geschrieben und gelesen", erzählt Schmachtenberger.

Das weithin sichtbare, bunte Zelt des Projektcircus Montana aus Deutschland wurde in den Tagen davor auf der Wiese neben dem Sportplatz aufgestellt und fasst gut 300 Personen. "Ich gehe davon aus, dass beide Vorstellungen ausverkauft sein werden. Wir haben viel Werbung gemacht", sagt Volksschulleiterin Christina Schmachtenberger beim Besuch der Flachgauer Nachrichten bei der Generalprobe.

Schon beim gemeinsamen Zeltaufbau von Kindern, Eltern und Zirkusteam habe sie eine positive Stimmung gespürt, die bis zu den Aufführungen anhielt. "Die Vorfreude ist genauso wie das Selbstvertrauen ständig gewachsen. Die Kinder waren von Anfang an total offen und haben unglaubliche Leistungen erbracht. Das tolle Zirkusteam ist auch sehr gut auf sie eingegangen."

Stellvertretend für die mehr als 60 teilnehmenden Schul- und Kindergartenkinder spricht Alexander aus der 4. Klasse während der Generalprobe am vergangenen Donnerstag mit den FN. Er hat sich für die Akrobatengruppe entschieden. "Ich bin bei der Menschenpyramide mit dabei, muss aber auch ein Rad schlagen und eine Brücke machen. Es ist lustig!" Klassenkameradin Nina ist ebenfalls Akrobatin und besticht mit ihrer perfekt ausgeführten Brücke. Begeistert von seiner Aufgabe zeigt sich auch Daniel aus der 3. Klasse. Er ist Teil der Feuershow und läuft barfuß über Glasscherben, legt sich mit der Brust auf Nägel und hält sich beim großen Feuerfinale eine brennende Fackel an die Hand.

Kinder, denen das nicht geheuer war, konnten sich auch als Zauberin, Clown, Jongleur, Seiltänzerin, Lichtkünstler oder bei der Taubenrevue versuchen.

Leistbar sei das umfangreiche Projekt nur durch die Unterstützung des Elternvereins und das Entgegenkommen der Gemeinde sowie der Schleedorfer Familie Goiginger (Hofwirt), die ihr Feld zur Verfügung stellte, betont Schulleiterin und Hauptorganisatorin Christine Schmachtenberger: "Wir sind sehr froh, dass ein solches Projekt in einer so kleinen Schule in einem kleinen Dorf möglich ist."

Die nächsten Stationen des Projektcircus Montana im Bundesland Salzburg sind Stuhlfelden, St. Georgen und Hof.