Zittern vor nächstem Gewitter im Oberpinzgau: Land lässt Wohnhäuser räumen

Großalarm für die Einsatzkräfte im Oberpinzgau. Im Ortsteil Grubing in Hollersbach wurden mehrere Häuser von Wasser und Schlamm beschädigt. Die Pass-Thurn-Straße konnte Freitagfrüh wieder befahren werden. Da auch ab Freitagnachmittag Gewitter erwartet werden, wurden 15 Bewohner vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Eine kleine, aber sehr starke Gewitterzelle sorgte am Donnerstagabend ab ca. 20.30 Uhr für Großalarm im Oberpinzgau. Von Tirol kommend bewegte sich das Unwetter über den Salzburger Gebirgsgau - Gemeinden von Krimml über Wald, Neukirchen und Mittersill waren betroffen, auch die Pass-Thurn-Straße wurde vermurt und musste vorübergehend gesperrt werden.

Nach ersten Verkehrsinformationen am Freitagmorgen konnte die Sperre aber wieder aufgehoben werden. Die Gerlosstraße (B165) ist nach einer Sperre ebenfalls wieder befahrbar.

Besonders schwer wurde nach aktueller Meldungslage von Donnerstagnacht Hollersbach vom Unwetter getroffen. Dort trat der Grubingbach sehr schnell und intensiv über die Ufer. Mehrere Gebäude wurden vermurt und verschlammt. Mit schwerem Gerät versuchten die freiwilligen Feuerwehren langsam bis zu den Betroffenen vorzudringen.

Sofortmaßnahmen und Drohnenbefliegung

Verletzt wurde im Land Salzburg niemand, wie Einsatzleiter und Katastrophenschutzreferent Manfred Höger von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See bekannt gab: "Aus derzeitiger Sicht wurde niemand verletzt, aber wir müssen uns die Schadstellen jetzt bei Tageslicht genau anschauen. Die Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung sind bereits unterwegs."

Seit den verheerenden Überflutungen im Sommer 2021 laufen die Arbeiten am Hochwasserschutz für den Oberpinzgau auf Hochtouren. Unter anderem sollen in den Tauerntälern Rückhaltebecken geschaffen werden.

"Nach den Sofortmaßnahmen in der Nacht, die wir gemeinsam mit den Einsatzkräften und Helfern noch in der Nacht ergreifen konnten, werden wir uns nun bei Tageslicht ein Bild vom ganzen Ausmaß der Schäden machen. Wildbachsperren werden besichtigt und ausgebaggert, falls nötig, um für eventuelle weitere Regenfälle die Schutzfunktion wiederherstellen zu können. Der Ortsteil beim Grubingbach in Hollersbach wird außerdem mit einer Polizeidrohne beflogen, um aus der Luft einen Überblick zu haben", sagt Höger.

Bezirksalarm für Feuerwehr - weitere Gewitter am Freitag erwartet

Die Feuerwehr löste Freitagfrüh Bezirksalarm aus. "Vier Katastrophenzüge vom Pinzgau sind im Einsatz", sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Portenkirchner. Rund 500 Feuerwehrleute aus dem ganzen Bezirk werden sich an den Aufräumarbeiten beteiligen. Zu diesem Zeitpunkt waren laut Portenkirchner noch acht Objekte in Hollersbach von der Außenwelt abgeschnitten. Die Einsatzkräfte hatten aber telefonischen Kontakt zu den Bewohnern.

Da ab Freitagnachmittag lokale Gewitter und weitere starke Niederschläge im Pinzgau nicht ausgeschlossen werden konnten, werden vier Häuser im Hollersbacher Ortsteil Grubing vorsorglich evakuiert, informierte das Land Salzburg in einer Aussendung.

"Zehn bis 15 Personen sind von der Evakuierung betroffen", erklärte der Pinzgauer Katastrophenschutzreferent Manfred Höger. Die Evakuierten werden vorübergehend bei Nachbarn oder Verwandten untergebracht. Die Bewohner anderer Häuser wurden ersucht, in den oberen Stockwerken zu bleiben. Zudem mussten 14 Personen, die sich auf Almhütten im Trattenbachtal in Neukirchen aufhielten, mit einem Hubschrauber ausgeflogen werden, weil durch das Unwetter die Wege zu den Hütten zerstört wurden.

Laut dem Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung im Pinzgau, Gebhard Neumayr, haben die Wildbachsperren in der betroffenen Region "bis dato noch weitaus größere Schäden durch das Gewitter, das auf der Sonnseite zwischen Wald und Mittersill niedergegangen ist, verhindert".