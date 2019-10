Zivilschutz-Probealarm: Am Samstag heulen in Salzburg wieder die Sirenen auf

Der österreichweite Probealarm findet jedes Jahr am ersten Samstag im Oktober statt. In Salzburg werden die 502 Sirenen im Bundesland getestet.

Dabei werden zwischen 12 und 12.45 Uhr nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", Alarm" und "Entwarnung" ertönen, teilte das Land am Dienstag mit. "Damit soll einerseits die technische Einrichtung des Warn- und Alarmsystems getestet und andererseits die Bevölkerung mit den Signalen und den zu treffenden Maßnahmen vertraut gemacht werden", hieß es von Markus Kurcz vom Referat für Sicherheit und Katastrophenschutz des Landes.



App "Katwarn" informiert

78 Prozent der Bevölkerung können mit den 502 Sirenen im Bundesland erreicht werden. Die meisten davon, nämlich 138, befinden sich im Flachgau. Im Pinzgau sind es 118, im Pongau 97, im Tennengau 62, im Lungau 56 und in der Stadt Salzburg 31. Getestet wird in Salzburg so wie in den anderen Bundesländern auch die Gratis-App "Katwarn". "Mit dieser App erhalten die Menschen Infos rund um die Sirenenprobe direkt aufs Handy", sagte Kurcz. Bei etwaigen Fragen zum Probelalarm kann man sich am 5. Oktober an eine eigens eingerichtete Hotline wenden: 11 bis 13 Uhr, Katastrophenschutz +43 662 8042-5454 oder Zivilschutzverband +43 662 83999-0.

Quelle: SN