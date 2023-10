Zivilschutz-Probealarm in Salzburg: Zwei Sirenen ausgefallen

Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr wurden am Samstag auch in Salzburg die Sirenen laut. Nach dem Signal "Sirenenprobe" wurden die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" zur Überprüfung in ganz Österreich ausgestrahlt. In Salzburg wurden 516 Sirenen getestet. Zwei von ihnen blieben nach Angaben des Landesfeuerwehrverband Salzburg still.

BILD: SN/APA (DPA)/MARTIN GERTEN Symbolbild