Zlatko Junuzovic beflügelt den SAK in der Salzburger Liga noch nicht: "Wir müssen einfach mehr Tore schießen"

SAK-Trainer Paul Zeyringer wünscht sich im Winter Verstärkungen für die Offensive.

Ex-Profi Zlatko Junuzovic (l.) und Co. belohnten sich in der Herbstsaison zu selten.

Rundum zufrieden konnte sich der SAK vor rund zwei Wochen nicht in die Winterpause verabschieden. Nach 15 Runden finden sich die Nonntaler in der Salzburger Liga nur auf dem 14. Platz wieder und müssen im Frühjahr um die Klassenerhalt zittern. SAK-Trainer Paul Zeyringer weiß, warum die Hinrunde nicht ganz nach Wunsch verlaufen ist: "Die Entwicklung der Spieler ist gut, leider belohnen wir uns einfach zu selten. Wir müssen einfach mehr Tore schießen. Daran werden wir in der Vorbereitung intensiv arbeiten."

Ein Blick auf die Statistik belegt das Argument von Zeyringer. Der SAK erzielte im Herbst nur 16 Treffer und stellt damit die zweitschwächste Offensive in der ganzen Liga. "Es ist sehr bitter, wenn man gut spielt, aber am Ende zu oft mit leeren Händen dasteht", erklärt Zeyringer.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der Trainer vor allem in der Offensive Verstärkungen wünscht. "Ein, zwei Spieler für die vorderste Reihe wären super. Wir haben einige Spieler auf dem Zettel und werden nun Gespräche führen." Neben Offensivkräften sollen auch noch ein Innenverteidiger und ein, zwei Talente verpflichtet werden.

Noch nicht die erhoffte Verstärkung war im Herbst Zlatko Junuzovic. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler stand aus beruflichen Gründen nur sechs Mal am Platz und blieb ohne Treffer. "Wenn er gespielt hat, dann war seine Leistung sehr gut. Natürlich hoffen wir, dass er im Frühjahr öfter auflaufen kann. Menschlich und sportlich ist Zlatko eine Top-Verstärkung", sagt Zeyringer, der im Winter einen zusätzlichen Co-Trainer bekommen könnte. "Wir werden uns intensiv auf die Rückrunde vorbereiten und wollen uns schnell aus dem Abstiegskampf verabschieden."