Zockte Pongauer Firma Senioren ab?

Eine Deutsche bestellte einen Treppenlift und leistete eine Anzahlung. Geliefert wurde der Lift nicht. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen.

Ursula Dressler kann immer noch kaum glauben, dass sie Betrügern aufgesessen sein könnte. "Es wirkte alles so seriös", sagt die gebürtige Deutsche. Dressler hat nach einer Bandscheibenoperation Lähmungserscheinungen im rechten Fuß. In ihrem Haus im oberösterreichischen Senftenbach wollte sich die Deutsche einen Treppenlift einbauen lassen - und fand über das Internet die Kontaktdaten eines Anbieters mit Sitz in Pfarrwerfen.