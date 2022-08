Zoll prüft Schwarzarbeit bei Securityfirma: Hausdurchsuchung auch in Salzburg

Der deutsche Zoll untersucht in Zusammenarbeit mit der österreichischen Exekutive, in welchem Ausmaß bei einer Securityfirma aus dem benachbarten Bayern Mitarbeiter schwarz beschäftigt wurden. Dazu gab es kürzlich an insgesamt fünf Einsatzorten groß angelegte Durchsuchungen, an denen 60 Beamte beteiligt waren. Eine der Hausdurchsuchungen betraf eine Adresse im Land Salzburg, nähere Details waren zunächst nicht zu erfahren.

Die Zöllner tauchten zeitgleich sowohl an Privat- als auch Firmenadressen auf, um nach Beweismitteln zu suchen. Die Einsatzorte in Bayern hätten ...