Zoo Salzburg begeht das Jubiläum "auf leisen Pfoten"

Vor 60 Jahren öffnete der Alpenzoo Hellbrunn seine Pforten - mit Rot-, Dam- und Steinwild, vier Wildschweinen, zwei Mufflons und einem Ziegenbock. Heute beherbergt der Zoo 150 Tierarten mit zirka 1500 Tieren.

Am 29. April 1961 öffnete der "Alpenzoo Hellbrunn" offiziell seine Pforten für Besucher. Seither hat sich einiges getan und verändert - nicht nur der Name: Geschäftsführerin Sabine Grebner vom Zoo Salzburg: "Vor allem was die Haltung, medizinische Versorgung und das Wissen über Tiere angeht, haben wir einen regelrechten Quantensprung hingelegt. Wobei das natürlich nicht nur bei uns im Zoo Salzburg zutrifft, sondern für alle modernen und wissenschaftlich geführten Zoos gilt." In normalen Jahren verzeichnet der Zoo knapp 400.000 Besucherinnen und Besucher.



Eine Fotoausstellung soll im Juli eröffnet werden

Aufgrund der aktuellen Situation wird der Zoo das 60-Jahr-Jubiläum leise begehen. "Corona lässt derzeit weder große Feiern noch zuverlässige Planungen zu. Aber wir

haben uns eine schöne und praktikable Lösung einfallen lassen", sagt Grebner. So wird an einer Fotoausstellung gearbeitet, die im Juli 2021 in kleinem Rahmen eröffnet werden soll. Außerdem bietet der Zoo - sobald dies wieder möglich ist - drei Familienführungen zu den Themen "Entwicklung des Zoo Salzburg - Aufgaben eines modernen Zoos", "Natur- und Artenschutz im Zoo Salzburg" und "60 Jahre Zoo Salzburg" an.

Seit 2003 gehört der Zoo Stadt und Land - zu je 50 Prozent

Im Herbst wird ein eigenes Zoomagazin aufgelegt, in dem Interessierte spannende Geschichten aus der Vergangenheit des Zoos lesen und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft werfen können. Darin wird unter anderem zu lesen sein, dass der offiziellen Eröffnung des Salzburger Alpenzoos vor 60 Jahren die Gründung der "Gesellschaft der Freunde des Salzburger Tiergartens Hellbrunn" vorausging. Ziel war es, Förderer und Unterstützer für den Tiergarten zu finden. Damals verzeichnete der Zoo - der später in "Salzburger Tiergarten Hellbrunn" umbenannt wurde - einen Tierbestand von 27 Stück Rotwild, zwölf Stück Damwild, zwei Stück Steinwild, zwei Mufflons, vier Wildschweine und einem Ziegenbock. Fünf Jahre nach der offiziellen Eröffnung startete das "Wildpark-Projekt für Wisente und Wildpferde". Außerdem wurde die berühmte Gänsegeierkolonie gegründet, die bis heute besteht. Im Jahr 2003 wurde der Salzburger Tiergarten Hellbrunn in die Zoo Salzburg Gemeinnützige GmbH umgewandelt. Gesellschafter sind zu jeweils gleichen Teilen die Stadt und das Land Salzburg.

Der Haupteingang soll ein neues Gesicht erhalten

Heute beherbergt der Zoo rund 150 Tierarten mit 1500 Tieren - von A wie Alpaka bis Z wie Zebramanguste. Im Zoo gehen die Projekte nie aus: Im Herbst soll der Startschuss für die Adaptierung des Haupteinganges fallen. Das Ziel sind unter anderem mehr Platz sowie ein modernes Zugangssystem.