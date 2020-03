Zoo Salzburg: Braunbären aus Winterruhe erwacht

Besucher können sich momentan aber nicht an den beiden Tieren erfreuen.

Während mancher in Zeiten des sich ausbreitenden Coronavirus wohl nichts lieber täte, als in Winterschlaf zu fallen, wachen andere auf. Kurz vor Frühlingsbeginn sind im Salzburger Zoo die beiden Braunbären Blanca und Aragon aufgestanden und haben vor einigen Tagen ihr Winterquartier verlassen. Noch dauert es aber, bis sie richtig munter sind und der Appetit so richtig einsetzt.

Wie der Tierpark in Anif am Donnerstag mitteilte, knabbern sie vorerst nur etwas zaghaft am zarten Grün. Zudem wies der Zoo darauf hin, dass die Winterruhe kein echter Winterschlaf ist, da die Bären relativ leicht wach werden können. Der Herzschlag und die Atemfrequenz der Tiere gehen aber deutlich zurück, die Körpertemperatur sinkt um etwa vier bis fünf Grad Celsius. Während dieser Zeit nehmen die Bären weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich. Üblicherweise ziehen sich Braunbären zwischen Oktober und Dezember zurück und werden im März, spätestens aber im Mai wieder aktiv.

Besucher können sich derzeit freilich nicht an den beiden Tieren erfreuen: Der Zoo Salzburg ist vorerst bis zum 3. April 2020 geschlossen. Die Tiere werden in dieser Zeit aber normal betreut. "Die Versorgung mit Futter ist gewährleistet. Unsere Tierpfleger arbeiten derzeit im Not-Programm in Zweier-Schichten, um sich möglichst wenig zu begegnen", erklärte Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner. Für die Tiere selbst könnte die Situation aber langweilig werden. "Sie sind an die Besucher gewöhnt, diese 'Unterhaltung' fällt jetzt plötzlich weg." Aber auch dafür werde man eine Lösung finden.

