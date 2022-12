Zoo Salzburg: Ein neues Pumaweibchen als Weihnachtsüberraschung

Früher als gedacht konnten die Verantwortlichen im Zoo Salzburg wenige Tage vor Weihnachten ein lange ersehntes "Päckchen" aufmachen. In der Transportbox saß Pumaweibchen Amaira.

"Manchmal geht es eben schneller als man denkt, und so freuen wir uns über eine echte Weihnachtsüberraschung auf vier Pfoten", erklärt Geschäftsführerin Sabine Grebner. "Wir suchen schon seit einigen Monaten nach einem passenden Weibchen für unseren Inigo. Dass die zweijährige Amaira schon am Dienstagabend bei uns in Salzburg eintraf, hat sich sehr kurzfristig ergeben. Also können wir tatsächlich von einem Weihnachtsgeschenk für Kater Inigo sprechen."

Nur zwei Tage nach ihrer Ankunft im neuen Zuhause ist Amaira noch sehr zurückhaltend und zieht sich in ihre Transportbox zurück, sobald jemand den Innenbereich der Anlage betritt. "Das ist ganz normal und wir geben ihr jetzt einfach die Zeit, die sie braucht", sagt Sabine Grebner. Deshalb wird sie für Besucher zunächst nicht zu sehen sein.

Ursprünglich reiste das junge Pumaweibchen zusammen mit ihren Geschwistern Alani und Arun aus einem privat geführten slowakischen Zoo in die Oststeiermark. Während die anderen beiden jungen Tiere in der Tierwelt Herberstein bleiben, trat Amaira ihre Weiterreise nach Salzburg an.

Pumakater Inigo kam Mitte Juni 2022 aus Frankreich nach Salzburg. Das Besondere: Seine Mutter Casey kam im Mai 2012 im Zoo Salzburg zur Welt.