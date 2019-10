Zoo Salzburg freut sich über Nachwuchs im Doppelpack

Bei der Geburt wogen die beiden Schneeleoparden rund 500 Gramm. In den ersten Wochen haben die Männchen aber schon mehr als drei Kilogramm zugenommen. Noch ist der Nachwuchs zu klein, um den ganzen Tag im Freigehege zu verbringen.

Erfreulicher Nachwuchs bei den Schneeleoparden im Zoo Salzburg: Am 29. August kamen im Zoo Salzburg zwei Schneeleoparden-Jungtiere zur Welt. Es ist der zweite Wurf der fünfjährigen Katze Geeta und ihrem sechs Jahre alten Partner, dem Kater Sayan. Die beiden kamen im Herbst 2015 auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms nach Salzburg. Schneeleoparden werden nach einer Tragzeit von 93 bis 100 Tagen blind geboren, wiegen etwa ein halbes Kilogramm und tragen ein dichtes, wolliges Fell. Zwischen dem 7. und 10. Tag nach der Geburt öffnen sie ihre Augen und wagen erste tapsige Schritte.

Hauptbeschäftigung in den ersten Lebenswochen: Schlafen und Trinken

Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner: "Unsere Geeta kümmert sich rührend um das Wohlergehen der Beiden. Die Hauptbeschäftigung der Kleinen in den ersten Lebenswochen ist schlafen und trinken. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Buben in der kurzen Zeit über drei Kilogramm zugenommen haben."

Nur noch bis zu 6400 Tiere leben in freier Wildbahn

Das Überleben dieser imposanten Katzenart ist in freier Wildbahn wegen Wilderei, illegalem Handel und der Zerstörung ihres Lebensraums gefährdet. Nach Schätzungen von Experten leben heute nur noch 3500 bis 6400 Tiere in den Hochgebirgsregionen Zentralasiens vom Altai bis zum Himalaya. Grebner weiter: "Genaue Zahlen liegen leider nicht vor, da die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum - der rau und abgelegen ist - nur selten zu beobachten sind."

Der Zoo bittet um Verständnis bei den Besuchern

Noch ist der Salzburger Schneeleoparden-Nachwuchs zu klein, um den ganzen Tag auf der Freianlage verbringen zu können. Bei Schönwetter werden die Schieber der Innenanlage geöffnet - und Mutter Geeta entscheidet, ob sie mit ihren beiden Jungtieren einen kurzen oder langen Ausflug ins Grüne macht. Das Team des Zoo Salzburg bittet die Besucher um Verständnis, dass man nicht vorhersagen kann, wann der Schneeleoparden-Nachwuchs am besten zu beobachten ist.



Quelle: SN