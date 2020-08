Zoo Salzburg: Jaguar-Baby begeistert Besucher

Einen Namen hat das Jaguar-Baby noch nicht, aber zahlreiche Fans: Seit Dienstag darf der Nachwuchs das Jaguar-Haus verlassen. Der Ansturm im Zoo Salzburg war groß.

Bereits am Morgen mussten zahlreiche Besucherinnen und Besucher vor dem Jaguar-Haus Schlange stehen. Der Grund: Der Nachwuchs im Jaguar-Haus durfte sich erstmals den Besucherinnen und Besuchern zeigen. Am 30. Juni kam er zur Welt. Bis jetzt wurde er im Hintergrund mit der Flasche aufgezogen. Das Kleine zeigte sich sehr neugierig und stattete den Gästen an der Fensterscheibe mehrmals Besuche ab. Wann es in das Gehege darf und wie der Nachwuchs letztendlich heißen wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: SN