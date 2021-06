Zu Besuch in der Tagesbetreuung Salzburg-Aigen

Erika Weiland wird im Juli 93 Jahre alt. Seit dreieinhalb Jahren kommt sie regelmäßig in die Tagesbetreuung in Aigen. Hier trifft sie Menschen, trainiert ihr Gedächtnis und macht Gymnastik.

Durch eine Bekannte wurde Erika Weiland aus Parsch auf die Tagesbetreuung aufmerksam. "Ich wohne alleine in einer schönen Wohnung in Parsch, alle Kinder sind woanders, nur die Tochter ist noch in der Nähe", sagt Erika Weiland.

Für sie war die Entscheidung für den Besuch der Tagesbetreuung genau richtig. "Ansonsten würde ich alleine zu Hause sitzen." Hier wird ihr Gedächtnis trainiert, "in allen Richtungen". Erst hier wurde ihr bewusst, durch wie viele Mittel man die eigenen Fähigkeiten trainieren kann. ...