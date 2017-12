Zu den Feiertagen wächst der Müllberg stark an

Weihnachten macht sich vor allem in den Altglascontainern bemerkbar. Zu Silvester fallen tonnenweise Abfall und Scherben in der Landeshauptstadt an. Dort kommen jetzt neue Müllgebühren.

SN/robert ratzer Zwischen Weihnachten und Silvester haben die Teams der Straßenreinigung in der Salzburger Altstadt alle Hände voll zu tun. SN/robert ratzer Am Mittwoch begann auch auf dem Salzburger Christkindlmarkt das große Aufräumen.