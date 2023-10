In ihrem zweiten Buch führt Fremdenführerin Monika Bruckmoser auf zwölf themenbezogenen Spaziergängen durch Salzburger Stadtviertel.

Wann waren Sie zuletzt in der einst mit dem Bürgerspital verbundenen Blasiuskirche oder dem Gotischen Saal und seinem beeindruckenden Sterngratgewölbe? Wissen Sie, was es mit den von Karl Reisenbichler gestalteten farbenfrohen Figuren an der Fassade des Hauses Nummer 1 in ...