Zu Hause "Am Supermarkt 1"

Es gibt positive Beispiele fürs Wohnen auf dem Supermarkt, aber auch Hürden. In jedem Fall setzt das Modell ein Zeichen gegen den Flächenfraß.

Mitunter werden sogar Pläne umgeschrieben. In Annaberg etwa rollte die Salzburg Wohnbau sogar ein Projekt noch einmal auf und integrierte einen Adeg-Markt, um in Summe weniger Fläche zu verbrauchen. Leistbares Wohnen ist heute in aller Munde. Heuer werden landesweit rund 600 Wohnungen fertiggestellt. Mit dem Bau von weiteren rund 1900 sogenannten leistbaren Wohnungen beginnen die gemeinnützigen Wohnbauträger 2023 und 2024.

Günstiger Wohnraum durch Überbauung der Supermärkte

Wenn auch nicht die einzige Lösung, so doch zumindest einen Puzzlestein für mehr günstigen Wohnraum und gegen den Flächenfraß sehen die Planer in der Überbauung von Supermärkten.

Aber: Es gibt Hürden. So müsse das Zusammenspiel zwischen Gewerbe- und Wohnnutzung vorher vertraglich festgelegt werden - beispielsweise, dass Waren erst in der Früh statt bereits in der Nacht angeliefert werden und wenn, dann nur auf der den Wohnungen abgewandten Seite. Thomas Maierhofer ist Prokurist und verantwortet den Bereich des Baumanagements bei der Salzburg Wohnbau. Er ist seit einigen Jahren mit dem Thema befasst. Man geht penibel vor: "Bei den Verträgen gehen wir sehr ins Detail, um hinterher böse Überraschungen zu vermeiden." In der Praxis funktioniert das seinen Aussagen nach gut. Die Rückmeldungen der Bewohner seien durchwegs positiv.

Heim für Senioren und Eigentumswohnungen

Ein Seniorenwohnheim mit 48 Plätzen plus acht Eigentumswohnungen entstanden über dem M-Preis in Golling. Das Projekt nahe dem (Bus-)Bahnhof, "in der Nähe eines Arztes, der Schule und des Kindergartens - eine super Lage", wurde vor zwei Jahren übergeben. Am Standort des alten Seniorenheims erfolgt am 25. Mai der Spatenstich für 36 neue Wohneinheiten. Bestehende Supermärkte zu überbauen, gilt laut Maierhofer als "Mission impossible", zumindest kenne er kein einziges Beispiel. Und zwar aus statischen wie wirtschaftlichen Gründen. Soll heißen: Es rechnet sich nicht, zumal die Märkte während des Um- bzw. Ausbaus nicht zusperren wollen. Franz Hechl, Immobilienentwickler bei Spar, sieht den Benefit für die Supermärkte darin, dass sie im Falle einer Überbauung größere Verkaufsflächen ausgewiesen bekommen. Fällt die Wohnfläche doppelt so groß aus wie die Verkaufsfläche, wird den Märkten bis zu 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche zugestanden. Ohne Überbauung sind es laut Hechl 500 bis 800 Quadratmeter - je nach Region (am Land 500, in städtischen Lagen 800). In Orten mit weniger als 1500 Einwohnern sind es (ohne Wohnungen) maximal 300 Quadratmeter Verkaufsfläche. Hechl nennt diese Regelung "ein Salzburg-Spezifikum", das vorbildlich sei. Ein weiterer Vorteil der gemischten Nutzung: Die Kunden sind schon im Haus und können - überspitzt gesagt - im Pyjama einkaufen gehen.

Preise für Wohnungen deutlich niedriger

Diese Wohnform ist nicht zielgruppenspezifisch. Die Kosten belaufen sich mit rund sechs Euro pro Quadratmeter an der Obergrenze der mit Wohnbauförderung machbaren Wohnungen und liegen deutlich unter den Preisen am freien Markt.

Zufrieden sind die gemeinnützigen Bauträger dennoch nicht. Sie fordern von der neuen Landesregierung aus ÖVP und FPÖ weitere Verbesserungen in der kombinierten Nutzung, sprich Wohnen plus Kleingewerbe (Blumenhändler, Arzt, Bäcker), in der Sockelzone. Dort hadern die Bauträger mit dem latenten Problem, dass es ebenerdig viel Leerstand gibt. Denn: Die Ladenzone wird bis dato, anders als die Wohnungen, nicht mit öffentlichem Geld unterstützt. Die Folge: 14 bis 16 Euro Nettomiete pro Quadratmeter, unfinanzierbar für viele Cafés oder Friseure.