Zu kleine Brücke muss abgerissen werden

Von der Mündung in die Saalach bis zum Ortszentrum ist die Urslau in Saalfelden nach 2005 ausgebaut worden, um Überflutungen zu verhindern. Es gibt aber noch ein Nadelöhr: die Dorfheimerbrücke beim Bahnhof. Durch ihre geringe Spannweite und Höhe engt sie den Fluss ein, was schnell zu Verklausungen führt. Bei Hochwasser schneidet die Feuerwehr die Brückengeländer weg. Weil die Ufer hier erhöht sind, würde ein Überlaufen des Flusses viele Gebäude unter Wasser setzen. Eine Vergrößerung der Brücke ist aber wegen der ...