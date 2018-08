Zu laut geredet - Salzburger bedrohte Rumänen in Taxham mit Messer

Zu einer gefährlichen Situation ist es am späten Freitagabend in einer Wohnanlage in Salzburg-Taxham gekommen. Ein 55-jähriger Salzburger bedrohte einen 27-jährigen Rumänen mit einem Küchenmesser, weil dieser zu laut gesprochen haben soll.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.