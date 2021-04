"Zu spät zum Skifahren": Pinzgauer viel zu schnell unterwegs

Am Wochenende stoppte die Salzburger Polizei mehrere Raser. Die Ausreden waren teils kurios.

Zwei Fahrzeuglenker wurden am 10. April auf der Tauernautobahn A10 von der Polizei bei erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker aus dem Pinzgau fuhr im Bezirk St. Johann in Fahrtrichtung Süden bei erlaubten 130 mit 193 km/h und später nochmals bei erlaubten 100 mit 179 km/h. Für seine Raserei hatte der Mann gegenüber der Polizei eine Ausrede parat: Er gab an, sich mit Freunden zum Skifahren zu treffen und spät dran zu sein. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Im Bereich Kuchl in Richtung Salzburg wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer aus dem Flachgau mit 200 km/h statt erlaubten 130 km/h gemessen. Er wird bei der BH Hallein angezeigt. Im Gemeindegebiet von Obertrum wurde auf der Mattseer Landesstraße L101 ein 50-jähriger Autofahrer aus dem Flachgau angehalten. Der Mann war statt erlaubten 100 mit 179 km/h unterwegs und hatte auf der Rückbank seine beiden minderjährigen Kinder dabei. Der reuige Lenker muss mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.