Zu tief geflogen: Segelflieger musste auf Alm notlanden

Weil er zu tief flog, musste ein 74-jähriger deutscher Segelflieger nahe der Schützingalm in Thumersbach notlanden. Er blieb unverletzt.

Gegen 15:41 Uhr meldete der Hüttenwirt der Schützingalm in Thumersbach am Samstag den Absturz eines Segelfliegers. Der Notarzthubschrauber Heli 6 und die Libelle Salzburg verständigt.

Ein 74-jähriger deutscher Segelflieger hatte bemerkt, dass er zu tief flog. Deshalb leitete er mit seinem einsitzigen Segelflugzeug auf einer Wiese eines Bergrücken im Nahbereich der Schützingalm (Gemeindegebiet von Thumersbach) auf 1732 m Seehöhe eine Notlandung ein. Nach der Landung drehte sich das Segelflugzeug laut Angaben der Polizei mit dem Heck aufgrund der Geländeneigung talwärts und rutschte noch einige Meter talwärts ab.

Der Segelflieger wurde bei der Außenlandung nicht verletzt, wurde von dem Hubschrauber Heli 6 aufgenommen und zum Flugplatz Zell am See gebracht. Die Abholung des nicht beschädigten Vereinsflugzeugs des Alps Flying Club Zell am See wird durch diesen eingeleitet.