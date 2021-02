Zu viel getrunken, zu viel geladen, mit Suchtmitteln und ohne Führerschein unterwegs

Mehrere Fahrzeuglenker mussten Mittwochabend von der Polizei auf Salzburgs Straßen aus dem Verkehr gezogen werden.

Weil er in Schlangenlinien unterwegs war und nach rechts teilweise in den Grünstreifen kam, wurde eine Streife auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Wien auf einen Pkw aufmerksam. An der Abfahrt Salzburg-West wurde der Lenker, bei dem Symptome einer Beeinträchtigung wahrgenommen werden konnten, angehalten. Ein durchgeführter Alkoholvortest verlief negativ, ein Speichelvortest jedoch positiv. Bei einer freiwilligen Nachschau im Fahrzeug konnten eine geringe Menge Suchtmittel und diverse Suchtmittel-Utensilien sowie verbotene Waffen sichergestellt werden. Bei der anschließenden amtsärztlichen Untersuchung wurde der 24-jährige Lenker für fahruntauglich befunden. Der Salzburger wird bei der Staatsanwaltschaft sowie bei der BH Salzburg-Umgebung angezeigt.

Auch die Beifahrerin hatte zu viel "getankt"

Weil er laut Aussendung der Polizei mit einer "extrem unsicheren Fahrweise" auf sich aufmerksam machte, wurde der Lenker eines Klein-Lkw gegen 22 Uhr auf der B156 in Fahrtrichtung Salzburg gestoppt. Ein Alkomattest ergab bei dem 35-jährigen Radstädter einen Alkoholgehalt der Atemluft von 0,77 mg/l, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Seine Beifahrerin gab an, weniger getrunken zu haben und beabsichtigte die Fahrt fortzusetzen. Doch auch bei ihr ergab der Test einen Wert von 1,16 mg/l Alkoholgehalt der Atemluft - das Lenken wurde also auch ihr untersagt.

Ohne Führerschein unterwegs

Ohne gültige Lenkberechtigung wurde 34-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw in Grödig aus dem Verkehr gezogen. Zuvor war der Lenker, nachdem er den Streifenwagen erblickt hatte, aufs Gas gestiegen und wollte flüchten. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde jedoch festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Ein durchgeführter Alkoholvortest verlief negativ. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Holztransporter hatte zu viel geladen

Auf einen Kraftwagenzug, der mit Rundholz beladen war, wurde die Polizei im Gemeindegebiet von Seekirchen aufmerksam. Der Fahrer wurde zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Die Abwaage des Fahrzeuges auf der nächstgelegenen geeichten Wiegeplattform ergab ein tatsächliches Gesamtgewicht von 58.860 kg. Dies entspricht eine Gewichtsüberschreitung von 14.860 kg oder 34 %. Die Weiterfahrt wurde dem 38-jährigen einheimischen Fahrzeuglenker an Ort und Stelle untersagt und er von der Anzeigenerstattung an die zuständige Behörde in Kenntnis gesetzt.

Quelle: SN