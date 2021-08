Zu wenig Lärmschutz an Raserstrecke in Strobl?

Bewohner an der Wolfgangseestraße bei Strobl sollen besser vor Lärm geschützt werden. Die einen sind froh, die anderen nicht - sie wollen mehr.

Die Wolfgangseestraße B158 von Salzburg nach Bad Ischl erlaubt an einigen Stellen hohe Geschwindigkeiten. Das ist nicht nur ein Sicherheitsproblem, illegale Straßenrennen inklusive, sondern erhöht auch die Lärmbelastung in Siedlungen, zum Beispiel in den Strobler Ortsteilen Weißenbach und Aigen-Voglhub. Der Straßenbau des Landes und weitere Experten haben vor Kurzem Betroffenen und der Gemeinde die Pläne für weitere Lärmschutzbauten vorgestellt.

SN/thomas auinger Die Wolfgangseestraße B158. Fünf Schutzwände auf einem Abschnitt von zwei Kilometern sind geplant.

Während die ...